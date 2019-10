Mais de 270 mototaxistas de Tefé são capacitados sobre segurança

Manaus- Duzentos e setenta e cinco mototaxistas do município de Tefé participaram dos cursos “A Importância da Profissionalização do Mototaxista” e “Programa de Especialização dos Profissionais do Trânsito”. Com uma carga horária total de 70 horas, divididas entre teóricas e práticas, a capacitação ocorreu em escolas por meio da Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

A capacitação ocorreu entre os dias 24 de setembro e 4 de outubro e foi realizada em escolas do município. O objetivo da ação foi o de orientar os profissionais sobre a importância do respeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), promover a qualificação profissional e ressaltar a importância da parceria entre as instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito e a sociedade, em especial os mototaxistas, para a promoção de um trânsito seguro.

A instrutora de trânsito, Helena Cássia, relatou que se trata de um curso de muito aprendizado para os mototaxistas e que leva profissionalismo para todos os envolvidos. "O curso tem o objetivo de levar conhecimento, ética e vários valores junto à profissão. Portanto, o curso é de extrema importância para todos”, disse.

Qualificação profissional

Além do curso de aperfeiçoamento para mototaxistas, o Detran-AM promoveu o curso de atualização para aqueles que estavam com a Carteira Nacional de Trânsito (CNH) desatualizada, durante o qual foram realizadas palestras e, ao final, uma prova prática.

*Com informações da assessoria