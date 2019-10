Mais de 250 PcDs receberão gratuidade no transporte rodoviário

Manaus- Nesta terça-feira (8), mais de 250 Pessoas com Deficiência (PcDs) irão receber o Passe Legal Intermunicipal, uma carteirinha que garante direito total ou parcial à gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas.

O benefício é garantido mediante acordo de cooperação técnica entre a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) e a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Seped). Somente este ano, mais de 560 carteirinhas já foram entregues.

Solenidade

A solenidade de entrega contou com a participação do diretor-presidente da Arsam, Acram Isper Jr., e da titular da Seped, Viviane Lima, e foi realizada na sede da Seped, na rua Salvador, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, a partir das 10h.

Cadeiras mal estruturadas e falta de rampas para cadeirantes são alguns problemas enfrentados por pessoas com deficiência que precisam se locomover entre os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

“A Arsam não fiscaliza apenas a prestação de serviço em relação à qualidade, visto que esse serviço também possui uma premissa com base na acessibilidade. A qualidade deve ser um benefício estendido para todos, por isso a Arsam e a Seped resolveram emitir e disponibilizar esse passe legal, para garantir que a pessoa com deficiência tenha o mínimo de conforto no momento do embarque em transportes rodoviários intermunicipais”, explicou Acram Isper Jr., diretor-presidente da Arsam.

Benefício



O Passe Legal é um serviço regulado pela Arsam que garante a gratuidade às pessoas com deficiência (PcD). O documento visa facilitar a identificação de pessoas com deficiência e garantir o benefício de duas vagas gratuitas no veículo e/ou meia-passagem (caso as vagas destinadas às PcDs já estejam ocupadas) no transporte rodoviário intermunicipal, serviço regulado pela Arsam.

Como adquirir

O interessado em adquirir a carteirinha deve comparecer na sede da Seped, localizada na rua Salvador, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munido de RG, CPF, laudo médico atualizado (com Classificação Internacional de Doenças/CID), comprovante de residência atual e de renda, cartão do SUS, foto 3×4 e o preenchimento do formulário disponível na secretaria.

