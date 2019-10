Buracos em ruas do Grande Vitória comprometem tráfego de veículos

Manaus - O vazamento em uma rede de água tem aberto novos buracos na rua Bandeirante, localizada na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Os moradores do local denunciam que o problema existe há aproximadamente quatro meses. Além disso, com pedaços de madeira e forros de PVC, eles improvisam sinalizadores para evitar acidentes de trânsito na via.

O vendedor Ademar Silva, que precisa trafegar de moto no local diariamente, disse que já sofreu um acidente na rua. “O meu pneu traseiro afundou nesse buraco e eu quase caí, e outros veículos também podem colidir nessa rua. Além disso, pessoas idosas podem tropeçar e se afogar nessa água”, frisou o homem, acrescentando que algumas crianças costumam tomar banho dentro da poça.

A reportagem esteve no local e constatou que, além da falta de pavimentação, há vários esgotos destampados na rua . De acordo com a dona de casa Adriana de Lima, em dias chuvosos a lama invade a casa dela e outras ruas no bairro ficam intrafegáveis. “Os esgotos estão todos entupidos e, por isso, os alagamentos são constantes. Precisamos de uma resposta das autoridades”, afirmou a moradora.

Em resposta às denúncias, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que vai verificar o local para que a rua seja inserida na agenda de trabalhos. “A secretaria atua constantemente no bairro e nesta semana está com obra de drenagem profunda na Rua Pelotas. A área continua sendo atendida pelo distrito de obras” concluiu o órgão em trecho da nota.