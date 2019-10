Autoridades públicas recebem Colar do Mérito de Contas

Manaus- Mais de 20 autoridades públicas serão agraciadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) com o Colar do Mérito de Contas que será entregue nesta sexta-feira (11), às 10h, no auditório do TCE-AM.

Entre os agraciados estão o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões e as desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha; o promotor do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Aguinelo Balbi; o presidente do Legislativo estadual, Josué Neto; o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes Júnior; os reitores das Universidades Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga, e do Estado (UEA), Cleinaldo Costa; além de advogados, professores e servidores aposentados.

A presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Lins dos Santos, informou que a condecoração faz parte das comemorações pelo aniversário de 69 anos do TCE-AM e é uma forma de reconhecer os serviços prestados pelas autoridades agraciadas à população.

“Precisamos honrar a trajetória desses servidores públicos que prestam ou prestaram serviços exitosos à sociedade amazonense e contribuíram, direta ou indiretamente, para que o interesse público fosse preservado. Nós comemoramos 69 anos reconhecendo a competência daqueles que prestaram serviços ao Amazonas”, disse a conselheira Yara Lins dos Santos.

Os agraciados foram indicados pelo sete conselheiros do TCE-AM e os nomes foram aprovados em reunião administrativa realizada pelo Pleno da Corte de Contas.

Neste ano, serão homenageadas 18 autoridades ligadas a diversas áreas e quatro in memoriam, cujas condecorações serão recebidas pelos familiares.

Colar do Mérito

Instituída por meio da resolução nº 01, de 07 de abril de 2005, a Medalha Colar do Mérito de Contas é conferida aos cidadãos que, por suas realizações e seus méritos, tenham se tornado merecedores do especial reconhecimento do TCE-AM.

*Com informações da assessoria