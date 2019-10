Feira do Polo Digital de Manaus terá palco exclusivo

Manaus- A Feira do Polo Digital de Manaus traz este ano como tema “Manaus Inteligente” e pretende reunir entidades e demais instituições que atuam na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) digital na região. O evento será realizado nos dias (15), (16) e (17), no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul da cidade.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto , será uma excelente oportunidade para que a população conheça as diversas ferramentas implementadas na sua gestão para dar mais agilidade ao serviço público, facilitando a vida do cidadão, dentro do programa “Cidade Inteligente”. Ele também destacou a pesquisa realizada pela plataforma Connected Smart Cities, que coloca Manaus como a cidade mais empreendedora do Norte do país e a oitava de todo o Brasil.

Os projetos tecnológicos da prefeitura serão expostos no palco Prefeitura, encabeçados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que coordena a agenda de disseminação da cultura empreendedora na capital e leva capacitação para empreendedores, potenciais empreendedores e também para a educação de base, por meio do projeto “Empreendedorismo nas Escolas”, direcionado aos alunos de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), além do apoio ao ecossistema local e estruturação do “Escritório do Empreendedor”.

“O evento reúne todo o ecossistema local e traz oportunidades ímpares: a possibilidade de gerar negócios, networking e conhecimento. A feira é um grande presente para nossa cidade e seguindo as diretrizes do prefeito Arthur Virgílio Neto, a Semtepi está coordenando as atividades da Prefeitura de Manaus em prol da cultura de inovação”, disse a subsecretária Operacional da Semtepi, Larisse Carvalho.

Junto à Semtepi, estarão apresentando seus projetos as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), de Saúde (Semsa), de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Visa Manaus e Casa Militar.

Feira do Polo Digital de Manaus

O evento, considerado a maior feira de tecnologia da região Norte, é coordenado pelo ecossistema de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), por meio da Sub-Câmara de Dinamização do Polo Digital de Manaus, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese Manaus), em parceria com outros órgãos do ecossistema, como por exemplo, o Sidia Instituto de Ciência de Tecnologia.

Durante toda a feira, estarão acontecendo quatro arenas como: CodeWar, Maker, Business e Development. Também haverá trilhas de palestras com temas variados, como por exemplo, Indústria 4.0, Liderança e Empreendedorismo, Pesquisa Científica, Transformação Digital, Tecnologia Verde, entre outras.

Uma exposição de estandes de TICs, empresas de TI, startups, universidades, incubadoras, aceleradoras, instituições, agências e associações de apoio ao Ecossistema de Inovação Digital de Manaus também ocorrerá durante o evento.

Para participar da Feira do Polo Digital de Manaus, basta se inscrever no site oficial ( http://feiradopolodigitaldemanaus.com.br/#/ ).

*Com informações da assessoria