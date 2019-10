Três linhas de ônibus terão rota alterada para obras de drenagem

As rotas estarão alteradas a partir de quinta | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta quinta-feira (10), serão alterados o itinerário das linhas de transporte coletivo 110, 112 e 129, sentido bairro/Centro, devido as obras de esgotamento sanitário promovidas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), nas imediações do bairro São Raimundo, zona Oeste. As intervenções, que são coordenadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vão durar até sábado (12).

Durante as obras, as linhas 110, 112 e 129 manterão o itinerário normal, no sentido bairro/Centro, até a rua Virgílio Ramos, a partir de onde seguirão pelas avenidas Presidente Dutra, Álvaro Maia, Constantino Nery e Epaminondas. As linhas no sentido Centro/bairro continuarão com itinerário normal. Os veículos pesados não poderão acessar a 5 de Setembro.

Essas obras fazem parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), referentes ao projeto de modernização da rede de tratamento de esgoto que vem sendo executado em nove bairros das zonas Oeste de Manaus, para melhorias no abastecimento de água e redução da poluição do rio Negro.

*Com informações da assessoria