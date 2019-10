Vídeo: Explosão em balsa deixa oito pessoas feridas no porto em Manaus

Pacientes foram socorridos e levados ao SPA São Raimundo e depois transferidos ao HPS 28 de Agosto | Foto: Reprodução

Manaus – Explosão de uma balsa deixou oito pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (9). O acidente aconteceu por volta das 16h, enquanto a embarcação era abastecida no Rio Negro, próximo ao Porto do São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

As vítimas foram socorridas por populares e levadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo onde receberam os primeiros socorros. Entre os oito, quatro deles tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau e foram transferidos para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Os quatro pacientes transferidos ao CTQ do 28 de Agosto foram identificados como Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos; Lisandro Roberto Nascimento, de 36 anos; Josué Saldanha, de 30 anos; Marcio José Lopes da Silva, de 30 anos.

A causa do acidente ainda é desconhecida, mas segundo populares que presenciaram a explosão, enquanto a embarcação estava sendo abastecida, uma pessoa utilizava uma máquina de solda, o que teria ocasionado desastre.

A balsa perntence a empresa “Navegação Gênesis” que está dando suporte para todos os funcionários feridos na explosão.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo