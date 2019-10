CAICs comemoram 'Dia das Crianças' com atividades lúdicas nas unidades

Palestra do saúde bucal será uma das atividades programada para os pequenos | Foto: Divulgação

Manaus - Os Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs) da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) prepararam programação especial alusiva ao “Dia das Crianças”, que iniciaram no começo da semana e vão até sexta (11).

O CAIC Afrânio Soares terá nesta quinta-feira (10) atividades lúdicas: dinâmica "Adivinha qual é a fruta", leitura de cartilha horta das crianças, pintura do prato saudável e atividades, encerrando o evento pela parte da tarde. Na terça feira, a programação foi sobre horta orgânica e o preparo da alimentação saudável com receitas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC ) da Cartilha Horta das crianças.

Já o CAIC Gilson Moreira abordará o tema “A importância do brincar”, na sexta-feira (11), com a participação equipe multiprofissional, e participação especial dos palhaços do grupo “Acadêmicos da Alegria”. O evento marca a reabertura da brinquedoteca da unidade, com entrega de lanches e brinquedos às crianças.

De acordo com a diretora da unidade, Iarimeia Andrade da Silva, as atividades relacionadas ao tema são para inserir as crianças, por meio do brincar, no mundo de experiências. “O brincar desenvolve a aprendizagem da linguagem, a habilidade motora, além de permitir que a criança experimente o mundo, elabore sua autonomia e organize as emoções”, explicou.

Outros CAICs também vão realizar programação ao alusiva ao Dia da Criança (confira na programação). Gincanas, palestras sobre alimentação saudável e sensibilização em relação à higiene bucal estão entre os principais temas abordados.

Horta orgânica faz parte de uma das programações | Foto: Divulgação

Outras unidades

No sábado (12), “Dia das Crianças”, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul realiza palestra sobre cuidados com a saúde bucal, a partir das 10h, na recepção da unidade, além de atividades lúdicas com entrega de brindes e um lanche para as crianças.

De acordo com o diretor da unidade, Braz Rodrigues, o evento acontece graças ao esforço dos próprios funcionários, fornecedores e comerciantes das proximidades que em três edições colaboram para a realização das atividades comemorativas. “Os colaboradores estão se mobilizando para arrecadar doações e preparar esse momento de aprendizado e diversão para as crianças”, contou.

A unidade também está aceitando doações de brinquedos que podem ser entregues no serviço social do SPA, localizado na rua José Bento de Lima, no bairro Colônia Oliveira Machado, em frente a feira da Panair, na zona sul de Manaus.

A Policlínica Zeno Lanzini, localizada no Tancredo Neves, também terá programação com entregas de brinquedos, lanche e doces a partir das 9h para as crianças atendidas no consultório de ortopedia.





Confira a programação completa:

CAIC Afrânio Soares

Endereço: Avenida Tancredo Neves, s/nº, Shangrilá, Parque Dez

10/10

Abertura da programação acontece a partir das 7h30 com dinâmica "Adivinha qual é a fruta", leitura de cartilha horta das crianças, pintura do prato saudável e atividades, encerrando pela parte da tarde.





CAIC Ana Braga

Endereço: Alameda Cosme Ferreira s/nº - São José.

11/10

Atividades lúdicas serão realizadas pela manhã de 8h as 10h e 13h às 15h. Haverá entrega de livros doados pela Livraria Cultura, animação com super-heróis, distribuição de lembrancinhas.





CAIC Dr. Edson Melo

Endereço: Avenida Alameda Cosme Ferreira nº. 7995 Zumbi II

11/10

A unidade terá palestras educativas com os temas “Saúde Odontológica” e “Higiene e Limpeza”. Além de distribuição de balões e dindim/geladinho.





CAIC Gilson Moreira

Endereço: Rua 02, nº 70, Conjunto Mundo Novo, Cidade Nova I.

11/10

As atividades da unidade terão como tema “A importância do brincar” com a participação equipe multiprofissional, funcionários e participação especial dos palhaços do grupo “Acadêmicos da Alegria”. Haverá entrega de lanches, distribuição de brinquedos e reativação da brinquedoteca.





CAIC José Carlos Mestrinho

Endereço: R. Prof. Abílio Alencar, S/N - Alvorada 2

11/10

No período da manhã e tarde, às 8h e 13h, a unidade de saúde contará com gincana abordando temas das palestras sobre alimentação saudável e higiene corporal, cinema, pintura facial, palhaços, lanche, distribuição de brinquedos.





CAIC José Contente

Endereço: Avenida Autaz Mirim, nº 950, Jorge Teixeira.

11/10

A partir das 13h serão realizadas brincadeiras com as crianças que aguardam atendimento médico pediatra e vacinação na sala de espera. Uma equipe de voluntários, alunos de fisioterapia, vão promover a alegria das crianças vestidos de super-heróis. Haverá a distribuição de brindes durante o atendimento médico além de lanche.





CAIC Josephina de Mello

Endereço: Rua Felismino Soares, nº 213, Colônia Oliveira Machado

11/10

Palestra educativa sobre a importância da Saúde Bucal com distribuição de Kits de escovação; Brincadeiras diversas e gincanas com entrega de brindes e pipocas.





CAIC Rubim de Sá

Endereço: Av. Desembargador João Machado, S/N, Planalto.

11/10

Teatro de Fantoches, orientações sobre saúde bucal e da criança, entrega de kits de escovação, lanche e distribuição de brindes para as crianças no período da manhã e à tarde.

Policlínica Zeno Lanzini

Endereço: Av. Autaz Mirim, 7035 - Tancredo Neves

15/10

Ainda em comemoração ao dia das crianças, a unidade fará entregas de brinquedos, lanche e doces a partir das 9h para as crianças atendidas no consultório de ortopedia.

SPA Zona Sul

Endereço: R. José Bento, 33 - Colônia Oliveira Machado

12/10

A programação inicia às 10h com uma palestra sobre higiene bucal, atividades lúdicas com entrega de brindes e um lanche para as crianças.

*Com informações da assessoria