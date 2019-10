Moradores do bairro Tarumã sofrem com falta de esgoto

Manaus - A falta de uma rede de esgotos tem colocado em risco de desabamento residências na Avenida Carvalho, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme os moradores, por conta da falta de saneamento, os escoamentos de outras vias são direcionados até a avenida e despejados em um barranco. Eles acrescentaram que o local onde os dejetos são despejados não possui a estrutura adequada e solicitam, também, um aterro sanitário na área.

A dona de casa Elizabeth Gomes, que mora no local há 22 anos, em dias de chuva a situação piora. "Não temos um bom esgoto e, quando chove, tudo fica alagado. Outras pessoas que moravam aqui precisaram encontrar outro local para morar e hoje vivem de alguém. Solicitamos uma resposta das autoridades", frisou a mulher.

Outro morador, que preferiu não se identificar, afirmou que a via não recebe os serviços de pavimentação há cerca de oito anos. "Com as fortes chuvas e muita infiltração o buraco aumentou e, agora, quatro casas podem cair", disse o homem.

A Prefeitura de Manaus, respondeu por meio de nota, que o bairro Tarumã está na agenda de serviços do programa Requalifica, atualmente as equipes estão executando serviços na Estrada do Cetur e na Rua Aracuã. "A Avenida Carvalho receberá equipe de engenharia de infraestrutura para realizar estudo topográfico da área e planejar obras de intervenções adequadas para a localidade".