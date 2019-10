Adolescente desaparece após ser receber ameaças de morte, no Amazonas

Manaus - Familiares procuram por Daliane da Silva Menezes, de 15 anos, que está desaparecida desde o último dia 27 de setembro deste ano. Ela foi vista pela última vez em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A mãe da adolescente, a doméstica Raquel Marques da Silva, relatou à polícia que a filha desapareceu após ser ameaçada de morte. A mulher registrou um Boletim de Ocorrência (BO) para comunicar o sumiço.

Segundo a mãe da adolescente, no dia do desaparecimento, Daliane afirmou que estava recebendo ameaças. Desde então, a jovem não retornou mais para casa.

A reportagem do Portal Em Tempo tentou contato com os familiares da adolescente pelos números de contato (92) 99475-9134/99127-3443, mas ninguém atendeu as ligações.