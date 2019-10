Mais verde e mais vida: preservação e lazer com parques da juventude

Manaus- Com uma forte política de gestão de áreas protegidas, a Prefeitura de Manaus irá viabilizar a implantação de mais um parque da juventude em área verde. Desta vez, o espaço contemplado será o Núcleo 15 da Cidade Nova, zona Norte. Ao todo, o projeto de requalificação socioambiental criado pelo prefeito, já possibilitou o reflorestamento de 12 áreas verdes, que recebem também aparelhos de esporte e lazer, levando mais qualidade de vida à população.



“São ações promovidas, em sua maioria, por compensações ambientais, ou seja, custo zero para o município, e que se somam ao nosso ousado programa de arborização, que tem tornado Manaus a capital da Amazônia cada vez mais verde e mais viva. Cuidar do meio ambiente é cuidar do planeta, é cuidar das pessoas que o habitam”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

No Núcleo 15, na Cidade Nova, as obras já devem se iniciar na próxima segunda-feira, (14), por meio de compensação ambiental firmada com a empresa Direcional. Além da área verde totalmente recuperada, o local ganhará uma pista para caminhada, playground infantil, academia ao ar livre, entre outros equipamentos. “Foi feito um diagnóstico no local, que constatou a presença de várias lixeiras viciadas e de vegetação bastante danificada”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Nelson.

Os parques da juventude integram o programa “Espaço Verde na Comunidade”, desenvolvido pela Semmas, em parceria com a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe).

Segundo a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves, o programa realizado em parceria com a Semmas também resulta das estratégias traçadas pela Comissão Especial de Urbanismo e Paisagismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. "Especificamente para o Núcleo 15, o projeto ficou muito bonito e vai valorizar uma grande área verde da cidade, beneficiando dezenas de famílias", pontuou.

Projeto

Nesta sexta-feira, (11), será feita a apresentação oficial do projeto em reunião com os moradores do Núcleo 15. Vale destacar que outros parques da juventude em área verde estão em execução no Monte Sinai, Jardim Primavera, Colina do Aleixo e Hileia 2. Todos com previsão de inauguração ainda este ano.

“Teremos mais um espaço verde que vai melhorar muito em relação ao uso pela comunidade, tanto no aspecto de lazer, quanto de convívio socioambiental”, explicou o diretor de Mudanças Climáticas e Áreas Protegidas da Semmas, Márcio Bentes.

Espaços verdes

Desde 2015, a Prefeitura de Manaus vem realizando intervenções de requalificação em áreas verdes municipais. A proposta é criar espaços para a realização de atividades de recreação em contato com a natureza, envolvendo a população no respeito e nos processos de recuperação e proteção ambiental da área verde.

As obras dos parques da juventude no Jardim Primavera e Colina do Aleixo integram o Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental de Manaus, desenvolvido pela Unidade Executora de Projetos (UEP), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com recursos oriundos do antigo Ministério das Cidades e financiamento da Caixa Econômica Federal. As intervenções ficam situadas no entorno imediato do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu e visam à proteção das margens do igarapé.

*Com informações da assessoria