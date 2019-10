Prefeitura dará início à reforma de 100 abrigos do transporte coletivo

Manaus- Como parte das ações em melhorias ao transporte coletivo da capital, entre janeiro e setembro deste ano, a Prefeitura de Manaus promoveu 155 medidas para a recuperação de paradas de ônibus da capital. Os trabalhos serão intensificados nas próximas semanas, com o início das reformas de cem abrigos.



“As reformas incluirão serviços de substituição de telhas, pisos, implantação de rampas de acesso, bancos em concreto, iluminação, além de pintura em toda a estrutura metálica. Outro serviço envolve também a limpeza desses abrigos. O objetivo é atender à determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto para melhoria das condições do sistema de transporte coletivo da cidade, proporcionado ao usuário mais comodidade e segurança”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), engenheiro Manoel Paiva.

Serão contemplados abrigos em áreas com grande fluxo de passageiros, assim como em locais com maior necessidade de reformas. Os abrigos a receber reforma, via contrato de obras e serviços, vão ser 84 do tipo B (2,4 metros x 6 metros), 14 do tipo A (3,5 metros x 9 metros) e 2 do tipo C (1,25 metros x 6 metros), distribuídos por todas as zonas da cidade.

Segundo a Gestão de Transportes Urbanos do IMMU, em nove meses, foram realizadas 96 implantações de pontos de parada na cidade, 29 reformas de abrigos, 18 implantações de abrigos de ônibus, sete remoções de abrigos, por motivo técnico, além de cinco remanejamentos de pontos de paradas.

As atividades são baseadas em estudos técnicos e têm o objetivo de oferecer melhor serviço à população, assim como dar maior fluidez ao trânsito, fator que favorece tanto usuários de transporte quanto condutores de veículos.

Uma equipe de técnicos da Gerência de Manutenção e Obras (GMO) da autarquia municipal acompanhará o andamento das obras e o cumprimento do prazo.

Trabalho

No último dia 2/10, a Prefeitura de Manaus implantou um abrigo na avenida Constantino Nery, uma das principais vias da cidade, para atender usuários de transporte em direção ao Centro ou outras zonas da capital. A solicitação foi feita pela população que reside no local. Recentemente, outras três áreas também receberam a implantação de abrigos: a avenida Margarita, no Nova Cidade, zona Norte; a rua A-3, no bairro Nova República, zona Sul; e estrada do Aleixo, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.