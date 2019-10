vídeo: confira horário do comércio em Manaus no feriado (12)

Manaus - O comércio varejista e atacadista de Manaus nos shoppings centers e no Centro da capital amazonense tem horário diferenciado no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado neste sábado (12). Os períodos de funcionamento foram informados pela Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM). Confira:

Centro da cidade

- 9h às 13h

Manaus Plaza Shopping

- 9h às 21h (Lojas)

- 10h às 22h (Praça de alimentação)

Sumaúma Park Shopping

- 9h às 22h (Lojas)

- 10h às 23h (Praça de alimentação)

Shopping Ponta Negra

- 10h às 22h

Millenium Shopping

- 9h às 21h (Lojas)

- 10h às 22h (Praça de alimentação)

Amazonas Shopping

- 10h às 22h

Shopping Via Norte

- 10h às 23h

Shopping São José

- 14h às 20h (Lojas)

- 12h às 21h (Praça de alimentação)

Manauara Shopping

- 10h às 22h

Studio 5

- 10h às 22h.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo