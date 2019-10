Águas de Manaus promove sessão de cinema para o Dia das Crianças

Manaus - A concessionária Águas de Manaus promove neste sábado (12) uma sessão de cinema gratuita para 50 crianças moradoras do bairro do Aleixo, como parte das comemorações do Dia das Crianças. A sessão ocorrerá no auditório da sede da seda administrativa, localizada na avenida André Araújo, a partir de 9h. O filme escolhido para ser exibido é “Turma da Mônica: Laços”.

A ação faz parte do projeto “Circuito Águas de Manaus", de incentivo à cultura, educação e inclusão social criado pela concessionária com o objetivo de promover uma série de ações gratuitas para a população, que vão gerar oportunidades voltadas para o empreendedorismo, lazer, esporte, cultura, educação e capacitação profissional.

Segundo o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semy Ferraz, o “Circuito Águas” busca incentivar boas práticas e reforça o compromisso social da empresa com a cidade.

“Esta será mais uma iniciativa da Águas de Manaus para incentivar a geração de renda, a qualidade de vida e a saúde em nossa cidade. A concessionária está sempre atenta às demandas sociais. O objetivo é sempre melhorar o nosso relacionamento e promover uma maior integração com a sociedade manauara”, destacou.

