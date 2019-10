Piso desaba e mulher é sugada para fossa e morre afogada em Manaus

Manaus - Uma mulher, identificada como Sônia Regina, de 55 anos, morreu ao cair em uma fossa de aproximadamente 4 metros de profundidade, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na manhã deste sábado (12). Segundo familiares, vizinhos tentaram socorrer a mulher, que, infelizmente, morreu afogada.

De acordo com os familiares da vítima, Sônia Regina estava estendendo roupas no varal quando o piso da área externa da residência cedeu e, então, ocorreu o acidente. Os vizinhos escutaram Sônia pedindo socorro, mas não conseguiram retirá-la do local com vida.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou ao local a vítima já estava morta. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, e o local do acidente foi interditado pelo CBMAM.

No momento do acidente, segundo familiares, a mulher estava sozinha em casa.