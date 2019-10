3 pessoas ficam feridas após colisão frontal entre motos no São José

Manaus – Djalma L. dos S., de 40 anos, e um casal, ficaram feridos após uma colisão frontal entre motocicletas no início da manhã deste domingo (13). O acidente aconteceu por volta das 5h45, em frente a uma casa de shows na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário 1, Zona Leste de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, Thallison G. de S., de 27 anos, que estava na garupa da moto, modelo Honda/XR 300, de cor preta e placa PHM-11XX, pilotada pelo padrasto Djalma, disse que o acidente ocorreu após a moto do casal invadir a pista contrária.

“Eu e meu padrasto estávamos indo trabalhar quando a moto do casal subiu o canteiro central e nos atingiu de frente. Não houve tempo de desviar e evitar o acidente, pois foi tudo muito rápido. A mulher estava muito mal. Acredito que o condutor perdeu o controle por estar em alta velocidade, cochilando ou por estar embriagado”, disse.

Por conta do acidente, quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local. As vítimas receberam os primeiros-socorros ainda no local e, em seguida, foram conduzidas para um hospital na Zona Leste. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

O sentido bairro-Centro da via ficou interditado por quase meia hora. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).