‘Doe um brinquedo e ganhe sorrisos’ arrecada 20 mil brinquedos no AM

O evento aconteceu pela primeira vez no interior | Foto: Lucas Peceu | Sejel

A terceira edição da Corrida dos Curumins, organizada pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do Amazonas (Sejel), aconteceu neste sábado (12), em Manacapuru, em celebração ao Dia das Crianças. O evento, que aconteceu pela primeira vez no interior, teve a presença da primeira-dama Taiana Lima, que realizou a entrega de presentes arrecadados através da campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, organizada por ela, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Uma carreata foi organizada com diversas secretarias e órgãos do Estado envolvidos na ação. Os carros saíram de Manaus em direção à Manacapuru e, com a organização da primeira-dama, foram entregues pelo menos três mil brinquedos em comunidades rurais.

“Eu tô muito feliz de estar participando com a criançada de Manacapuru, esse lindo projeto que é ‘Doe um brinquedo e ganhe sorrisos’, uma campanha que foi abraçada fortemente por todas as secretarias do Governo do Estado, pessoas também de fora participaram, doaram, amigos, pessoas que a gente não conhece e que vieram e abraçaram essa causa, então é uma satisfação!”, afirmou a primeira-dama.

Através do suporte da Prefeitura de Manacapuru, uma estrutura foi montada no Parque do Ingá para a realização da Corrida dos Curumins, evento infantil da Sejel que aconteceu pela primeira vez fora de Manaus. Segundo o secretário da pasta, Caio Oliveira, a adesão da população ao projeto foi acima do esperado.

“Nós tivemos mil crianças inscritas, não é recorde porque Manaus já tem uma cultura esportiva muito maior, mas para uma primeira edição nós tivemos mil inscritos porque nós lançamos para mil inscritos, mas se quisesse, nós temos aqui aproximadamente 7 mil crianças, então poderíamos ter aberto para 7 mil crianças e nós não estávamos preparados para tanto alvoroço!”, disse.

Participaram da corrida crianças com idades de 2 a 12 anos, que,ao final do percurso, receberam uma medalha, como o Miguel, de 4 anos. O pai dele, Aldemir Félix, de 43 anos, falou porque decidiu celebrar a data com o filho na Corrida dos Curumins.

“Primeira vez que ocorre em Manacapuru essa corrida, e é uma corrida muito importante, num dia importante que é Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida. Então, eu trouxe o Miguel para se entreter com as demais crianças. A alegria, a brincadeira pra criança, esse momento de diversão é imensurável para a criança. Então o Miguel hoje veio participar, não é, Miguel? Ganhou sua medalha de campeão e seu brinquedinho de lembrança”, afirmou.

Além das corrida, o evento contou com espaço kids, biblioteca volante, bicicletário, além de uma estrutura montada exclusivamente para a distribuição de brinquedos para cerca de sete mil crianças.

Ações paralelas

Além da Sejel, outras secretarias de Estado também ofereceram ações para as crianças e adultos de Manacapuru. A Secretaria de Estado de Cultura levou a Trupe Trilhares e o Grupo Alecrim Nativo, com apresentação de cantigas de rodas e maquiagem infantil.

O Ipaam montou uma biblioteca móvel em um micro-ônibus transformado em espaço para leitura com um acervo de mais de 600 exemplares de livros sobre meio ambiente e temas relacionados à Amazônia e ao Amazonas.

A Seped ofereceu um espaço totalmente exclusivo para Pessoas com Deficiência. A Corrida dos Curumins também teve a participação de várias crianças com deficiência, dentre elas a pequena Eloá Andrade, que tem dois anos e possui paralisia cerebral. A mãe, Diana Andrade, falou sobre a emoção de ver a filha participando de um evento 100% inclusivo.

"A inclusão social é tudo na vida dela, é o que eu faço pra ela se sentir uma criança com deficiência mas uma criança que possa participar de tudo, porque ela tem o direito igual de todo mundo, ela é uma criança como qualquer outra, precisa sorrir, ser feliz. Eu gostei de participar", disse.