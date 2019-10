Lar das Marias continua recebendo doação de cabelos para perucas

Manaus- Os voluntários do Lar das Marias continuam recebendo doação de cabelos para confecção de perucas, para as pacientes em tratamento de câncer. As doações devem ser entregues no stand da instituição, que está instalado no Amazonas Shopping, funcionando até o dia (3) de novembro, como parte das ações da campanha “ Outubro Rosa ”. No local, também estão sendo vendidos artesanatos, cuja renda é revertida para a manutenção das atividades da instituição.

O stand está funcionando no primeiro piso, em área próxima ao Bob’s, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Para quem deseja doar cabelos para a confecção de perucas, é preciso que os fios tenham mais de 10 centímetros. Não há exigência com relação a nenhum tipo de cabelo específico. A recomendação é que, antes da entrega, as pessoas prendam os cabelos com liga e coloquem em um saco plástico.

O Lar das Marias foi fundado em 2006 e, atualmente, atende a 20 mulheres e acompanhantes. A entidade oferece hospedagem, com alimentação completa, agendamentos e traslado para as consultas, exames e tratamentos, além de acompanhamento de psicólogo e assistente social.

No stand no Amazonas Shopping, os visitantes podem encontrar produtos como guardanapos, bonecas de pano, garrafas decoradas, terços e escapulários. As camisas da campanha “Outubro Rosa” estão sendo vendidas por R$ 30. As peças de artesanato são produzidas por voluntárias do Lar das Marias que, semanalmente, reúnem-se para confeccioná-las.

Outubro Rosa

A campanha “Outubro Rosa” tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, no caso do Amazonas, também do câncer de colo de útero, por causa da alta incidência no estado.

*Com informações da assessoria