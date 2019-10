Sesc e Ceci de Aparecida realizam exames de mamografia e preventivo

Manaus- O Serviço Social do Comércio no Amazonas (Sesc AM), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), realiza a partir desta terça-feira (15), no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida, zona sul, exames de mamografia e preventivo na Unidade Móvel Saúde da Mulher do Sesc.

Para realizar os exames é necessário efetuar agendamento. As mulheres com idades de 40 a 49 anos que precisarem fazer mamografia e exame preventivo devem apresentar a solicitação de exame do médico que já as atende, cópias legíveis do Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência (de preferência em uma única folha), e dois números de telefone para contato.

A mesma orientação vale para as mulheres de 50 a 69 anos que necessitarem de mamografia, e para todas na faixa etária dos 25 aos 64 anos que precisarem fazer o exame preventivo.

Vale reforçar que, se a mesma pessoa fizer dois exames, serão necessárias duas cópias dos documentos.

Os atendimentos iniciam nesta terça-feira (15) e se estendem até o dia 29 de outubro. Serão realizadas 32 mamografias e 32 preventivos por dia (de segunda a sexta-feira).

Todos os atendimentos são agendados, com dia e hora marcada, para que não haja fila e longas esperas, bastando chegar 30 minutos antes do horário marcado.

*Com informações da assessoria