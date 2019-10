Preparativos para o Boi Manaus 2019 altera trânsito na Ponta Negra

Manaus - A dez dias das comemorações pelos 350 anos da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus inicia os preparativos do Boi Manaus 2019, tradicional evento que celebra o aniversário da cidade, comemorado no dia 24 de outubro. A partir desta terça-feira (15), o trânsito na avenida Coronel Teixeira, na orla do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, será alterado. As linhas de ônibus que circulam no local também sofrerão alterações nos locais de embarque e desembarque.

A partir das 14 horas desta terça-feira, o trecho da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro/Centro, entre a rotatória do antigo Tropical Hotel e o edifício Aruba, será interditado para os preparativos da festa. O fechamento do trecho se estenderá até o dia 26, quando toda a estrutura do evento será desmontada.

Durante a interdição, o tráfego no sentido bairro/Centro será desviado para o contrafluxo da avenida Coronel Teixeira. Os veículos que seguem no sentido Centro/bairro serão direcionados para a avenida Alaska. As alterações serão monitoradas por agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus.

Ônibus

As linhas que circulam no local irão realizar o contrafluxo no outro sentido da via, realizando embarque e desembarque na mesma direção dos pontos já existentes, conforme a sinalização do local. Fiscais de transporte estarão na área para monitorar o funcionamento da frota, bem como para orientar os participantes do evento.

Nos dias 23 e 24 de outubro, as linhas de transporte coletivo que atendem a Ponta Negra serão reforçadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e ainda receberão apoio de mais 15 veículos, para atendimento dos usuários de transporte coletivo que participam das comemorações dos 350 de Manaus.

O atendimento das linhas terá início a partir das 16h do dia 23, até 1h do dia 24. No dia 24, as linhas têm início às 16h e vão até a meia-noite.

Boi Manaus 2019

Nesta edição, o Boi Manaus acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, reunindo mais de 20 artistas do Boi-Bumbá, se revezando em quatro trios no Circuito Ponta Negra. Nos dois dias, a festa terá início às 16h, e contará com nomes como David Assayag, Sebastião Júnior, Israel Paulain, Arlindo Júnior, Márcia Siqueira, Klinger Araújo, entre outros. O evento é gratuito.

