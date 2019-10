Seped abre processo para contratação de 22 profissionais

Manaus - A partir da zero hora desta terça-feira (15), as pessoas interessadas em atuar junto à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) poderão participar do processo que vai selecionar 22 profissionais de diferentes áreas para atuarem no “Seped Abraça: Fortalecendo estratégias de Estado dos direitos da pessoa com deficiência”. O processo seletivo será realizado em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades).

As inscrições para o processo seletivo terminam às 23h59 do dia 30 de outubro e só poderão ser realizadas mediante o site da Aades. As mesmas serão validadas após o pagamento da taxa, no valor de R$ 40.

O “Seped Abraça” será realizado na cidade de Manaus e visa o fortalecimento das estratégias de Estado em relação aos direitos da pessoa com deficiência, oportunizando a elas, bem como suas famílias, a prática da reabilitação à vida comunitária, com o objetivo de integração e inclusão social e do desenvolvimento da cultura esportiva a partir de intervenções disciplinares.

“In loco, teremos a oportunidade de fazer observações ainda mais esclarecedoras sobre as demandas sociais das pessoas com deficiência nos seus mais diversos aspectos, com a vivência ampla e crítica dos problemas reais enfrentados pelo segmento e suas famílias em comunidade”, ressaltou a titular da Seped, Viviane Lima.

As ações serão desenvolvidas em dois pontos da capital: nos Centros Estaduais de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (zona oeste) e Padre Pedro Vignola (zona norte). Estas zonas têm, em sua totalidade, 4.766 pessoas com algum tipo de deficiência, segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Vagas

O número de vagas para cada função, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios para a mesma, local de trabalho, a carga horária e o salário correspondentes, encontram-se descritos no Anexo I do Edital.



Os profissionais serão contratados por tempo determinado, no regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

*Com informações da assessoria