Confira a programação das Feiras de Trocas de Brinquedos no Amazonas

Manaus- Para comemorar o Mês das Crianças com mais diversão e menos consumo, o programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, incentiva que pais, mães, responsáveis, educadores, entre outros, organizem suas edições da Feira de Trocas de Brinquedos. No Amazonas, a capital Manaus já tem uma edição agendada para o mês de outubro. A agenda completa das Feiras programadas no estado está disponível aqui .



Além destas, outras dezenas de Feiras de Trocas de Brinquedos estão programadas por todo o Brasil no mês de outubro, com a proposta de proporcionar a interação entre as crianças, refletir sobre os apelos ao consumismo na infância e fomentar mudanças de hábito sobre nossos atuais padrões de consumo, como estabelecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 e 12, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Vale lembrar que a Feira de Troca de Brinquedos pode ser realizada durante todo o ano e em outros espaços além das escolas, como no quintal de casa, parques públicos ou quaisquer outros espaços coletivos. Pais, mães, responsáveis, vizinhos, entre outros grupos, também podem se engajar e participar da ação. Para saber como organizar a sua Feira de Trocas de Brinquedos, comunicar a realização da atividade em sua cidade ou saber a programação de agendamentos , o Criança e Consumo disponibiliza em seu site informações e materiais de apoio para divulgações.

