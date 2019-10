Artesãos do Prosamim promovem exposição do projeto do 'Lixo ao luxo'

Manaus - A sustentabilidade e o empreendedorismo promovidos pelo projeto do “Lixo ao luxo”, que transforma materiais recicláveis em objetos apropriados para uso doméstico e comercial, vão fazer parte da exposição itinerante nas sedes de secretarias estaduais, no período de quarta-feira (16) a sábado (19). O projeto faz parte das oficinas de geração de renda do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e conta com 33 artesãos moradores dos parques residenciais.

A exposição inicia nessa quarta (16), na Sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), localizada na rua Jhonatas Pedrosa, 659, bairro Centro. A programação inicia às 9h, com a certificação dos artesãos que participaram das oficinas realizadas pelo Prosamim e seus parceiros, e palestra promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) sobre crédito solidário.



Na quinta (17) e na sexta-feira (18/10), os produtos estarão sendo expostos e comercializados na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), localizada na rua Alameda Cosme Ferreira, 7.600, bairro Coroado, zona leste. A exposição retorna nos dias 30 e 31 de outubro, na Sede do Governo do Estado, bairro Compensa.



A subcoordenadora do Social do Prosamim, Viviane Dutra, salienta que a realização dessas oficinas vai gerar um complemento de renda para as famílias. “As oficinas suprem ou pelo menos mostram o caminho de superação das dificuldades financeiras das famílias. As capacitações, cursos e oficinas do Prosamim têm o intuito de qualificar e gerar renda para as famílias que foram beneficiadas pelo programa, como uma forma de adquirir novas experiências e aprendizados para uma melhor perspectiva de vida”.

Artesãos – Os 33 moradores dos residenciais do programa que serão certificados frequentaram as oficinas promovidas pelo projeto Lixo ao Luxo durante quatro meses. Durante as aulas, eles aprenderam todas as etapas da produção dos artesanatos, desde a coleta dos materiais utilizados à higienização dos mesmos; decupagem; e pinturas em vitrais.

Os moradores também participaram de oficinas sobre a gestão financeira, promovidas em parceria com a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus (CDLM) sobre análise de custos e administração financeira para a formação dos preços dos seus produtos.



A instrutora do projeto, Aldeniza Amorim, afirma que a exposição marca uma nova fase do projeto. “Os artesanatos que estarão expostos para comercialização na exposição já são as decorações natalinas que as artesãs aprenderam nessa nova fase da oficina do Lixo ao Luxo. São novidades como árvores de natal, guirlandas e objetos de decoração para as árvores natalinas e as residências”.



Programação da Exposição Do Lixo ao Luxo

Quarta-feira (16/10)



Sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), localizada na rua Jhonatas Pedrosa, 659, bairro Centro

Quinta e sexta-feira (17 e 18/10)

Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), localizada na rua Alameda Cosme Ferreira, 7.600, bairro Coroado

Dias 30 e 31 de outubro



Sede do Governo do Estado do Amazonas, localizada na avenida Brasil, 513, bairro Compensa

*Com informações da assessoria