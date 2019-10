Bueiros sem tampa causam perigo para pedestres na avenida das Torres

ueiros sem tampa em um trecho da Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, tem colocado em risco a integridade física de condutores e pedestres | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Bueiros sem tampa, em um trecho da Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, têm colocado em risco a integridade física de condutores e pedestres. O Em Tempo esteve no local e constatou que nas proximidades da Rua Barão do Rio Branco, localizada no bairro Flores, moradores e comerciantes denunciaram que ocorrem frequentes acidentes no local e há mais de cinco anos, a situação é a mesma.

A assistente administrativa Carol Bizonhin, afirmou que já presenciou inúmeros veículos caírem dentro dos buracos e frisou que nas proximidades da avenida há uma escola municipal e, por conta disso, o tráfego de crianças é intenso no local. “Já não temos meio fio, com os bueiros destampados, a situação fica ainda mais preocupante. Às vezes os pneus dos caminhões estouram quando encostam nos ferros que estão nos buracos e o barulho é alto”, frisou Carol.

Segundo Josiel Silva, que trabalha como autônomo em um lava-jato no local, em vez das calçadas os pedestres utilizam as ruas para transitarem. Além disso, Josiel acrescentou que em dias de chuva, a avenida alaga e o risco de acidentes aumenta, pois, os buracos ficam imperceptíveis. “Conhecemos vários casos de pessoas e veículos dentro dos bueiros. Precisamos de uma intervenção das autoridades”

A Secretaria Municipal de Infraestrutura disse ao Portal Em Tempo que a área recebe o mutirão de obras realizado pelo órgão e que a avenida está na agenda de trabalhos. “Os serviços contemplam intervenções com tapa-buracos, revitalização de canaletas, manutenção de tampas em concreto armado e desobstrução de caixas coletoras”, frisou a secretaria.



