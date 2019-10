Decon recomenda dez medidas para uma vida mais sustentável

Manaus - Comemorado no dia 15 de outubro, o Dia do Consumo Consciente, foi estabelecido pelo Governo Federal no ano de 2009, com o objetivo de estimular a mudança de hábitos de consumo dos brasileiros. Dessa forma, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), representada pelo delegado Eduardo Paixão, titular da unidade policial, ressalta a importância desta data e recomenda dez medidas a serem tomadas no cotidiano de uma vida mais sustentável.

Segundo a autoridade policial, a mudança de hábitos simples do dia a dia faz uma grande diferença quando aplicada por consumidores. Confira dez dicas do titular da Decon para quem quer ter uma filosofia de vida mais sustentável:

Planeje suas compras - A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planejar antes evita exageros e excessos.

Separe seu lixo - Reciclar é contribuir para a economia de recursos naturais, além de diminuir a degradação ambiental e gerar empregos.

Avalie os impactos - Ao comprar, leve em conta danos que a fabricação e o uso do produto causam ao meio ambiente e à sociedade.

Consuma apenas o necessário - É possível viver com menos. Reflita sobre suas necessidades reais.

Reutilize produtos e embalagens - Se você puder consertar, transformar e reutilizar, por que comprar outra vez?

Valorize a responsabilidade social das empresas - O valor de um produto vai além do preço e qualidade. Ele pode incluir a responsabilidade do fabricante com os funcionários, sociedade e meio ambiente.

Não compre produtos piratas ou contrabandeados - Comprando do comércio legalizado, contribui-se para a geração de empregos estáveis e o combate ao crime organizado e da violência.

Cobre dos políticos - É dever de qualquer cidadão exigir de partidos, candidatos, vereadores, senadores, deputados e governantes, propostas e ações que viabilizem e aprofundem prática do consumo consciente.

Use crédito consciente - Será que dá para deixar para depois o que você quer comprar a crédito? E, se comprar, pode pagar as prestações?

Reflita sobre os valores - Faça uma avaliação constantemente: quais são os princípios que guiam suas escolhas e seus hábitos de consumo?

O titular da especializada destaca que está nas mãos dos consumidores este consumo consciente. Eduardo Paixão reforça o número do disque-denúncia da Decon: (92) 99962-2731 e 3214-2264. Denúncias também podem ser feitas pessoalmente na unidade policial, situada na rua Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria