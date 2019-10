Vídeo: Vítima de explosão em balsa no Amazonas morre em hospital

Manaus - Um homem identificado como Josué Saldanha Ramos, de 30 anos, morreu por volta de 21h desta terça-feira (15). A informação foi confirmada ao Portal EM TEMPO pelo Instituto Médico Legal (IML). Ele era uma das oito vítimas da explosão, que ocorreu em uma balsa , no dia 9 deste mês, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

O homem estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, situado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, no setor de Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da instituição.

Josué teve queimaduras de segundo e terceiro grau. Além dele, Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos; Lisandro Roberto Nascimento, de 36 anos; Marcio José Lopes da Silva, de 30 anos, também foram levados ao hospital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Josué sofreu uma parada cardiorrespiratória e, após sucessivas tentativas de reanimação, não resistiu.

“Outros três pacientes atendidos no HPS 28 de Agosto se encontram em estado grave e seguem internados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) em observação, com suporte intensivo”, disse o órgão em nota.

A causa da explosão da balsa ainda é desconhecida, mas, segundo populares que presenciaram a explosão, enquanto a embarcação estava sendo abastecida, uma pessoa utilizava uma máquina de solda, o que teria ocasionado o desastre.

A balsa pertence à empresa “Navegação Gênesis”, que está dando suporte para todos os funcionários feridos no acidente.

