Vítima de explosão em balsa no Amazonas morre em hospital

Manaus - Um homem identificado como Josué Saldanha Ramos, de 30 anos, morreu por volta de 21h desta terça-feira (15). A informação foi confirmada ao Portal EM TEMPO pelo Instituto Médico Legal (IML). O homem era uma das oito vítimas de uma explosão, que ocorreu em uma balsa , no dia 9 deste mês, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

O homem estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, situado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-sul da capital, onde foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da instituição.

Josué teve queimaduras de segundo e terceiro grau. Além dele, Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos; Lisandro Roberto Nascimento, de 36 anos; Marcio José Lopes da Silva, de 30 anos, também foram levados ao hospital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) Josué sofreu uma parada cardiorrespiratória e após sucessivas tentativas de reanimação não resistiu.

“Outros três pacientes atendidos no HPS 28 de Agosto se encontram em estado grave e seguem internados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) em observação com suporte intensivo”, disse o órgão em nota.

A causa da explosão da balsa ainda é desconhecida, mas segundo populares que presenciaram a explosão, enquanto a embarcação estava sendo abastecida, uma pessoa utilizava uma máquina de solda, o que teria ocasionado o desastre.

A balsa pertence à empresa “Navegação Gênesis”, que está dando suporte para todos os funcionários feridos no acidente.