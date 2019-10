Moradores do Viver Melhor recebem serviços da Prefeitura

Manaus - O programa itinerante Prefeitura + Presente esteve no conjunto Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul, na zona Norte de Manaus, na manhã deste sábado (19).

O prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou a ação realizada na escola municipal Zilda Arns Neuman e que somou mais de 4,7 mil atendimentos a partir de serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus e por órgãos parceiros.

Ações no bairro Lago Azul

O prefeito destacou que foi uma determinação que se realizasse a ação na localidade e também anunciou ao público presente que a prefeitura vai entrar com serviços de infraestrutura e limpeza a partir de segunda-feira em todo o bairro.

“Fazemos isso aqui porque é uma grande ação social que atende quem realmente precisa, e resolve os problemas das pessoas. Também determinei que as secretarias de Infraestrutura e de Limpeza entrem com força total aqui no Viver Melhor e deixem o bairro como o povo que aqui mora realmente merece”, explicou.



A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec) contou com a participação de mais de 20 órgãos municipais e mais de 35 serviços oferecidos pelas secretarias e parceiros.



Proximidade com os cidadãos



A iniciativa da ação é facilitar, simplificar e aproximar a Prefeitura de Manaus dos cidadãos. Durante a ação, são oferecidos serviços de saúde e cidadania como agendamento para emissão de documentos, consultas médicas, vacinação, testes rápidos, corte de cabelo e embelezamento, distribuição de preservativos, kits de higiene bucal e mudas, além de acesso a serviços vinculados a programas federais e as concessionárias de água e energia.



Balanço



Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizaram 217 consultas médicas, 87 solicitações de exames e 38 encaminhamentos para especialistas. Foram feitas, ainda, 113 aferições de pressão arterial e 112 de glicemia. Na ação, foram entregues 1.440 preservativos masculinos e realizados 168 testes rápidos de infeções sexualmente transmissíveis.



Na Imunização, foram aplicadas 92 doses de vacinas e a avaliação de 120 cartões de vacina para verificar a necessidade de atualização. Na Farmácia, foram liberados 168 medicamentos com receitas, entre outros serviços de saúde.

Distribuição de mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) fez a distribuição de mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais e material informativo da campanha de combate a queimadas. A dona de casa Luzenira Silva, 53, moradora do Viver Melhor, ressaltou a necessidade de mais iniciativas de Educação Ambiental para a área do conjunto. "Temos muitos problemas ambientais aqui principalmente em relação ao lixo. Precisamos muito dessa conscientização ambiental", afirmou.



*Com informações da assessoria.