Colisão entre carro e moto deixa homem ferido, em Manaus

Manaus - Por volta de 7h deste domingo (20), uma colisão entre um carro Fiat Uno e uma motocicleta Honda/PCX 150 deixou Joabson Oliveira Mota, de 30 anos, ferido. O acidente aconteceu na avenida Pedro Teixeira, situada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-oeste de Manaus.

Após a colisão , o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Joabson para um hospital da cidade. A via precisou ser interditada, por conta do atendimento à vítima.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), esteve no local para registrar o fato e regular o trânsito da área.