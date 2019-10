Trânsito será alterado devido avanço nas obras no Distrito Industrial

A partir desta segunda-feira (21), o trânsito de veículos será alterado nas bolas da Samsung e Suframa, devido ao avanço nas obras de recuperação dessas importantes intervenções viárias, que estão em execução pela Prefeitura de Manaus.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) intensifica os trabalhos de concretagem do pavimento rígido que irá apresentar uma maior durabilidade nas vias das duas obras. Mais de 170 servidores e maquinário apropriado realizam os serviços nos locais.

Para o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, o trabalho está em ritmo acelerado e bastante intensificado com trabalhadores e equipamentos. “Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, estamos intensificando todas as obras da prefeitura, mais colaboradores, mais equipamentos e mais matéria-prima. Com isso, vamos cumprir os prazos estimados”, afirmou.



Mudanças no trânsito



Na bola da Samsung, sentido bairro/Distrito, os veículos que seguem na avenida Autaz Mirim, em direção à rotatória, não terão mais acesso à via para fazer o giro. Os condutores deverão seguir na avenida dos Oitis, depois fazer o retorno e acessar a avenida Buriti (rua da Recofarma), seguir até o final e retornar na avenida Autaz Mirim.



Já no sentido Distrito/bairro, os veículos que trafegam na avenida dos Oitis, em direção a rotatória da Samsung também terão que fazer o acesso na avenida Buriti (rua da Recofarma), seguir até o final e acessar a avenida Autaz Mirim.



Os veículos que trafegam na avenida Autaz Mirim, vindos da Ceasa, poderão acessar a rotatória e seguir para a zona Leste e também para a avenida Oitis.



Bola da Suframa



Os veículos que trafegam na avenida Rodrigo Otávio, no sentido Cecomiz, serão desviados para a parte interna da rotatória e seguir até a entrada da avenida Ministro João Gonçalves de Souza (BR-319), depois seguir normalmente pela bola da Suframa com quatro faixas liberadas para circulação. O trecho interditado será do Cecomiz até a entrada da avenida Ministro João Gonçalves de Souza.



As demais entradas e saídas da rotatória não terão fluxo alterado, os veículos poderão seguir normalmente o itinerário.



Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (IMMU) estarão presentes nos trechos onde acontecem as obras para monitorar e orientar o tráfego e oferecer segurança na circulação de condutores e pedestres.

