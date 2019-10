Crianças pacientes são homenageados com festa no Hemoan nesta segunda

Manaus - Dando continuidade as comemoração do "Dia das Crianças", o Fundo Manaus Solidária realizou nesta segunda-feira (21) a terceira edição da "Festa da Criança" para pacientes atendidos pelo Grupo Raio de Sol, no auditório da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O grupo Raio de Sol atende crianças em tratamento contra doenças do sangue na FHemoam.



Aproximadamente 70 crianças vítimas de câncer ou com doenças do sangue estiveram presentes para participar das atividades culturais e recreativas, desenvolvidas por colaboradores do Parque Cidade da Criança. Elas participaram de números musicais e apresentação teatral.

As crianças receberam brinquedos doados pelo Instituto Áquila e servidores do TCE e Prefeitura de Manaus | Foto: Marcio James/Semcom

Para alegrar a criançada, lanches e presentes foram doados às crianças pelo Instituto Aquila, representado pela sócio-fundadora e líder de projetos, Michelle Barreto. Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, representado pela procuradora Evelyn Freire de Carvalho, além das demais secretarias da prefeitura também participaram da ação em prol das crianças vulneráveis pela doença.

Hospital do Sangue

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, presente na solenidade de abertura do evento, aproveitou o momento para relembrar os investimentos realizados para a construção do Hospital do Sangue, iniciada em junho de 2014.

A titular da Semasc, Conceição Sampaio e a diretora da FHemoam estavam presentes na abertura do evento | Foto: Marcio James/Semcom

"58 milhões foram destinados para que este sonho pudesse ser realizado. Nós acreditamos que com o devido trabalho vamos poder ouvir todas as crianças tocarem o sino da cura, podendo ter a sua vida preservada", comentou Conceição.

A diretora da Fundação Hemoam, Socorro Sampaio, anunciou que as obras serão finalizadas no primeiro semestre de 2020, contudo ainda será preciso equipá-lo antes da inauguração.

"A previsão de entrega da estrutura física do nosso hospital é em maio de 2020. Porém ainda não será inaugurada em maio de 2020, pois será preciso estruturá-lo com todos os equipamentos necessários para atender os pacientes de forma integral, com exames de sangue, raio-x, transplante de medula óssea. Nenhum paciente precisará sair para realizar esses serviços", comentou a diretora.

A iniciativa

A Festa da Criança é uma iniciativa da presidente do Fundo Manaus Solidária, por meio da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. A finalidade é proporcionar carinho, atenção, educação e entretenimento a crianças em situação de vulnerabilidade social e, neste caso, também a crianças acometidas por doenças crônicas.

A festa da criança é uma iniciativa do Fundo Manaus Solidária, por meio da primeira-dama, Elisabeth Valeiko | Foto: Marcio James/Semcom

"Fizemos festas para cerca de 2 mil crianças, hoje estamos fazendo para pouco mais de 70. Para nós, o que importa não é a quantidade, mas o que cada uma significa enquanto indivíduo. Todos eles merecem amor, carinho e alegria. Estamos aqui para proporcionar momentos felizes em meio a luta que cada uma dessas crianças trava diariamente. São todos heróis e queremos festejar cada uma dessas crianças", afirmou a presidente.