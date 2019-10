99 reduz em 63% o volume de ocorrências na cidade de Manaus

Manaus - A 99, empresa de transporte por aplicativo que integra a global DiDi Chuxing, reduziu a quantidade de ocorrências na plataforma em 63% na cidade de Manaus no último ano. O resultado aconteceu depois de um grande investimento em segurança realizado pela empresa, como o uso de tecnologia, inteligência artificial e ampliação da área exclusiva para esses casos focada na prevenção, proteção e atendimento de todos os usuários, sejam eles motoristas ou passageiros.

A plataforma deu início no último ano a uma estratégia de segurança para cada momento da viagem. Ou seja, proteção antes, durante e depois das corridas. O pacote de serviços inclui bloqueio automático de chamadas perigosas, compartilhamento de rota, alertas de zonas de risco, rastreador de comentários contra assédios, central de atendimento exclusivo para situações de emergências e, mais recentemente, instalação de câmeras nos carros.

Os responsáveis por essa tarefa são os profissionais que compõem o setor de segurança da empresa no Brasil, que passou de 50 para 130 nos últimos meses. Entre eles estão ex-militares, engenheiros de dados e psicólogos, que atuam exclusivamente para a proteção dos usuários.

“Por trás de todas as corridas estão algumas ferramentas de tecnologia e recursos humanos que as pessoas não veem, mas estão impedindo ocorrências antes que elas aconteçam. O resultado é positivo, mas entendemos que o trabalho de segurança nunca está concluído, sempre haverá espaço para melhorar”, afirma Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99.

Para todos os usuários, motoristas e passageiros, a 99 listou cinco dicas simples para seus clientes conhecerem e ficarem mais seguros antes, durante e depois das corridas.

Inteligência artificial - O sistema vasculha todas as corridas e identifica padrões de comportamento que estão associados a ocorrências de segurança, como horário, modo de pagamento e histórico do usuário. Ao mesmo tempo, monitora cada uma das chamadas em busca desses parâmetros. Caso os encontre, o algoritmo realiza o bloqueio automático.

Compartilhamento de corrida – Quando o carro chegar, o usuário deve conferir o nome do motorista, placa e modelo do carro. Uma vez iniciada a viagem, o aplicativo permite que motoristas e passageiros compartilhem a corrida com qualquer contato da sua lista telefônica, por meio do WhatsApp e Messenger, com abertura do link diretamente da área onde estão e os dados do veículo. O app também permite a inclusão de até cinco contatos de confiança na ferramenta.

Central de segurança 24 horas - Em qualquer situação de emergência, motoristas e passageiros podem ligar para a Central de Segurança da 99 pelo 0800-888-8999. A assistência funciona 24 horas, 7 dias por semana, oferecendo auxílio imediato para cada tipo de ocorrência e informações do que fazer. Uma equipe especializada, formada por mais de 130 profissionais, toma as providências necessárias, que, além do acolhimento, pode incluir o envio de um carro em casos em que o veículo tenha sido levado, por exemplo, ou resgatar um passageiro que foi deixado em um local que não deveria.

Áreas de risco – A 99 realiza o mapeamento de áreas de risco e envia aos motoristas notificações sobre viagens que passem por essas zonas. O levantamento é feito utilizando estatísticas internas do aplicativo e dados externos das Secretarias de Segurança Pública. É importante ressaltar que estas zonas de risco são dinâmicas e não fixas.

Câmeras nos carros – As câmeras são conectadas à Central de Segurança da 99, que funciona 24 horas por dia, monitorando possíveis incidentes em corridas, por meio de alertas gerados pelos usuários: motoristas, ao acionarem o botão integrado à câmera; e passageiros, ao acionarem o botão de segurança disponível no app. Quando os alertas são gerados, a câmera garante acesso às imagens em tempo real e os dados são mantidos em confidencialidade. Além disso, as lentes possuem visão noturna e “olho de peixe” - ou seja, um ângulo mais amplo para captação abrangente do que acontece no carro.

*Com informações da Assessoria