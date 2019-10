Cetam transforma auditório da Imprensa Oficial em salão de beleza

Manaus- Em ação que se soma à campanha do Outubro Rosa e também faz parte da Semana do Servidor Público, cujo dia será comemorado no próximo dia 28 de outubro, instrutores e alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) transformaram o auditório da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) em um verdadeiro salão de beleza, das 10h às 14h desta segunda-feira (21).

O atendimento gratuito às colaboradoras da IOA envolveu 20 esteticistas, entre instrutores e alunos do Cetam, oferecendo os serviços de esmaltação, design de sobrancelhas, corte, escova, tranças e penteados. Quem utilizou o serviço, aprovou. Para Evelyn Carvalho, do setor de Contabilidade da IOA, a iniciativa demonstra que a direção do órgão valoriza seus servidores.

“A gente está aqui todo dia, sempre colaborando com a Imprensa Oficial, sempre disponível, vestindo a camisa do órgão. Uma iniciativa dessas faz a gente se sentir melhor, mais motivada, mais valorizada”, opinou.

Responsável pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), Régina Martins Queiroz, aproveitou a presença do Cetam para fazer manicure e escovar os cabelos. “Agradeço à equipe muito boa que está nos atendendo e ao nosso diretor-presidente Mário Aufiero, que está nos proporcionando essa oportunidade. Estou gostando muito. Que venham mais vezes. Pelo menos uma vez por mês, seria ótimo”, brincou, bem-humorada.

A instrutora Diene Jean afirmou que o serviço está sendo solicitado por vários órgãos durante a Semana do Servidor Público. “Estamos levando a beleza a esses locais. Somos muito gratos por sermos sempre bem recebidos nos órgãos onde levamos esse serviço. As pessoas costumam gostar muito”, afirmou.

*Com informações da assessoria