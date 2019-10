Feijoada beneficente é organizada em prol do tratamento de 'Chiquinho'

Francisco ficou com sérias sequelas ocasionadas pelo infarto | Foto: Divulgação

Manaus – Amigos e familiares de Francisco Osmar Araújo da Silva, de 41 anos, conhecido como "Chiquinho", organizam, por meio de uma rede social, a feijoada beneficente, que será realizada no domingo (26), a partir das 11h, no centro comunitário da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na rua Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

A feijoada tem o objetivo de arrecadar dinheiro e mantimentos para o tratamento do homem de 41 anos, que, segundo a família, sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava em uma banca de churrasco naquela região da cidade. Ele ficou internado na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz durante dois meses.

Após a saída do hospital, Francisco ficou com sérias sequelas ocasionadas pelo infarto. Ele segue em tratamento em casa, mas não consegue andar, falar ou se movimentar. Chiquinho depende do auxílio dos familiares para tomar banho, ir ao banheiro e, como não consegue comer, se alimenta apenas por sonda.

A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi cedida gratuitamente para a realização do evento e os interessados podem adquirir o ticket para a feijoada por meio dos fones: (92) 99232-0214 ou (92) 99299-6460.

Serviço:

O quê? Feijoada beneficente do Chiquinho

Quando? sábado, 26/10

Horário? 11h

Onde? Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na rua Leonardo Malcher, Centro.

Quanto? R$10.