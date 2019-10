Vídeo: Manaus 350 anos, histórias de gerações

Manaus comemora seus 350 anos de história | Foto: Ione Moreno

Manaus- Em documentário, a Web TV Em Tempo recria a história de Manaus, como homenagem a seus 350 anos. O modelo econômico no ciclo na borracha, a riqueza da culinária da região e os povos nativos que viveram na região são apenas alguns dos assuntos abordados na viagem pela história de Manaus.

Os nativos da região

De acordo com o escritor e historiador Márcio Souza o início da cidade de Barcelos (401 km de distância da capital) no médio Rio Negro, por volta do ano de 1.600, as investidas europeias iniciaram na região. As histórias dos primeiros nativos são marcadas por lutas e proteção do território amazonense.

A cidade da borracha

Manaus vira uma cidade vista mundialmente com o novo modelo econômico, o ciclo da borracha transforma a cidade pacata em meio à floresta amazônica entre os anos de 1879 a 1912, revigorada até o ano de 1945. A "Belle Époque" Amazônica trouxe desenvolvimento para a região e Manaus não ficou de fora do crescimento.

Manaus cresceu com padrões europeus. Permitiu a imigração de outros povos para novas oportunidades na região e carrega até os dias atuais a identidade da cidade do calor humano com sua receptividade.

Veja a primeira parte do documentário:

Veja o documentário | Autor: WEB TV Em Tempo