Vídeo: Amazonas passa a ser beneficiado pelo Proadi/SUS

Manaus- O Amazonas passou a integrar o projeto Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), que transfere recursos da Contribuição para o Financiamento se Seguridade Social (Cofins) e do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para hospitais filantrópicos.

Foi lançado na última sexta-feira (18), o programa "gestão de excelência em saúde dos municípios do Amazonas". Com o lançamento, as novas ferramentas de gestão e protocolos clínicos terão como objetivo, melhorar a qualidade do atendimento da saúde pública do Estado.

O Proadi é financiado com recursos de isenção fiscal concedidos a hospitais filantrópicos de excelência reconhecidos pelo ministério da saúde. O programa já é desenvolvido em Belo Horizonte, Porto Alegre e no Distrito Federal e chega ao Amazonas para melhorar o serviço médico da região.

Serviços oferecidos por hospitais de referência do sul e do sudeste do país passam a integrar a lista de oferta para prestação de atendimento da população manauara.

