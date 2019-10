Vídeo: TCE promove 2°Simpósio de gestão ambiental em Manaus

A gestão ambiental será um dos focos do presidente eleito do TCE-AM | Foto: Divulgação TCE

Manaus- Iniciou nesta quinta-feira (17), o II Simpósio Internacional Sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento é promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e encerra nesta sexta-feira (18).

O governador Wilson Lima reafirmou o compromisso do Governo do Amazonas com a preservação ambiental e disse que mantém conversas com o TCE-AM para construção de uma política pública de preservação ambiental e respeito à transparência na aplicação dos recursos.

Em Manaus, por exemplo, 60% dos investimentos da capital estão relacionados à sustentabilidade. Os dados são do prefeito Arthur Virgílio Neto, que participou da abertura do Simpósio e defendeu a preservação da floresta amazônica.

Lançamento

Durante a abertura foi anunciado o lançamento do aplicativo "Eu sou um Ecocidadão", que acontecerá nesta sexta-feira (18). Segundo o coordenador de ações ambientais do TCE-AM, conselheiro Júlio Pinheiro, o aplicativo fará com que o Tribunal e a população interajam.

