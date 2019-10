Vídeo: Manaus 350 anos, o presente da cidade que cresce a cada dia

Veja a segunda parte do documentário em comemoração aos 350 anos de Manaus | Foto: Reprodução WEB TV Em Tempo

Manaus- Na segunda parte do documentário da WEB TV Em Tempo, a história da Manaus do presente é contada com perspectivas e sonhos para o futuro da moreninha do Rio Negro.

A cidade mais influente da Amazônia ocidental busca se alinhar ao desenvolvimento, às novas tecnologias e ao alargamento de suas estradas e espaços. A Manaus do presente cresce com a chegada de imigrantes, com o aumento do comércio formal e informal. O desafio está em cada esquina.

Manaus mescla desenvolvimento com suas raízes caboclas, os shoppings centers lado a lado com os hotéis de selva mostram que a cidade cresceu, mas com sua origens firmes no norte. A cidade do calor humano, das comidas saborosas e da cultura singular sonha em ser inovadora em produção no Brasil.

Veja a segunda parte do documentário:

Assista a íntegra | Autor: WEB TV Em Tempo