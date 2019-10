Até setembro, DERFV prendeu 181 pessoas por roubo e furto de veículos

Manaus- Com diversas ações de destaque no ano de 2019, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos ( DERFV ), da Polícia Civil do Amazonas, prendeu 181 pessoas, de janeiro até a primeira quinzena de outubro, ultrapassando o número de prisões efetuadas ao longo de todo o ano passado, quando 119 pessoas foram enquadradas pelo crime de subtração de veículos.

As operações alcançaram casos complexos, como o fechamento de empreendimentos comerciais que praticavam desmanche clandestino, desarticulação de esquemas criminosos de estelionato, associações criminosas, além de apreender diversos veículos e retirar de circulação 38 armas de fogo.

Nesse mesmo período, 130 inquéritos foram remetidos à Justiça. “Devemos continuar com o calendário de ações até o final do ano para que a gente possa deflagrar mais operações de êxito e conseguir retirar de circulação mais pessoas envolvidas nesses crimes”, ressalta o titular da DERFV, delegado Cícero Tulio.

Com a apreensão de mais de 80 veículos, uma ação de destaque da unidade policial foi a operação “Quimera”, que desarticulou uma quadrilha especializada em venda fraudulenta de veículos. Esse grupo gerou prejuízo de mais de R$ 6 milhões. Na ocasião, três pessoas foram presas.

“Essa quadrilha criou uma empresa de fachada e, com isso, conseguiu retirar mais de 100 veículos junto a locadoras de carros aqui de Manaus. Eles revenderam esses veículos para pessoas que usam de boa-fé e também repassaram parte desses veículos para pessoas vinculadas ao tráfico de drogas”, disse o delegado.

Integração

Em outra operação de destaque, a Cruzada Norte-Veículos, mais de 130 veículos foram apreendidos e 27 pessoas foram presas. A ação contou com a infiltração de agentes policiais em grupos que cometiam a prática de rachas, realizando manobras ilegais pelas madrugadas da capital. Conforme o delegado, os veículos utilizados nessas praticas são adulterados.

A ação foi deflagrada no inicio do mês de outubro, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Redução de roubos e furtos

De janeiro a setembro de 2019, a capital amazonense registrou queda de 29% no número de roubos de veículos. Neste ano foram registrados 1.757 casos, enquanto em 2018, no mesmo período, 2.475 ocorrências deste tipo foram contabilizadas.

Já os casos de furtos registrados neste ano foram 1.467, enquanto no ano passado, no mesmo período, foram 1.723. O número representa uma redução de 14,8% de furto de veículos em Manaus.

Com média de 205 veículos recuperados por mês, as ações das policias Civil e Militar resultaram na recuperação de 1.850 veículos roubados ou furtados, de janeiro a setembro de 2019. Os dados são da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM.

*Com informações da assessoria