Trânsito na Ponta Negra passa por mudanças para o Boi Manaus

Manaus – Medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura de Manaus para dar suporte ao transporte coletivo e intervenções no trânsito para a organização e segurança do público que for curtir o Boi Manaus 2019, nos dias 23 e 24 de outubro, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. O evento celebrará o aniversário de 350 anos da cidade e pelo quinto ano consecutivo acontece no local, este ano com a presença de mais de 30 artistas se revezando nos quatro trios elétricos.

Visando auxiliar no deslocamento do público à Ponta Negra, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) disponibilizará 85 veículos do transporte coletivo, sendo 70 carros das seis linhas que atendem o local e 15 veículos de suporte, que poderão ser utilizados em quaisquer linhas, conforme demanda.

No dia 23, a operação dos ônibus que atendem a Ponta Negra seguirá até 1h da manhã. Já no dia 24, a frota será reforçada até a meia-noite.

Pelo menos 20 fiscais do IMMU estarão nas imediações para auxiliar motoristas e usuários do transporte coletivo.

Demais alterações

Desde o dia 15 de outubro, a avenida Coronel Teixeira, entre o trecho da rotatória do Tropical Hotel até o edifício Aruba, no sentido bairro/Centro está interditada para a montagem do palco e preparativos da festa. Esta interdição se estenderá até o sábado (26), quando a estrutura será completamente desmontada.

Nesses 11 dias, o tráfego no sentido bairro/Centro está direcionado para o contra fluxo da via. Já para quem utiliza o sentido Centro/bairro, a avenida Alaska será a alternativa.

Durante este período, agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus estarão no local para monitorar as alterações e orientar motoristas com a indicação de vias adjacentes.

