Amazonas Bilíngue: vinte ex-alunos da rede estadual viajam ao Canadá

Manaus - Vinte ex-alunos da rede estadual embarcarão, na madrugada da próxima sexta-feira (25), para o Canadá. Os estudantes passarão 15 dias na cidade de Toronto, onde farão um curso intensivo de Língua Inglesa . A viagem faz parte do programa Amazonas Bilíngue, uma parceria do Governo do Amazonas com a escola de inglês e negócios Alliance Group.

O projeto teve início em 2013, com o objetivo de capacitar centenas de jovens da rede pública estadual com o aprendizado da língua inglesa, por meio de um curso gratuito sob a assessoria de professores especializados.

Ao todo, 2 mil alunos da 9ª série (à época) foram contemplados pela iniciativa – destes, 400 foram reconhecidos internacionalmente pela Universidade de Cambridge, do Reino Unido, e 40 tiveram a oportunidade de participar de um intercâmbio internacional.

Os 20 primeiros estudantes que participaram do programa já viajaram ao Canadá em 2016. Após essa primeira leva, o Amazonas Bilíngue foi interrompido e, neste ano, retomado pela atual administração do Estado.

Segundo o secretário executivo da Secretaria de Educação e Desporto, Luís Fabian Barbosa, nesse momento, não há qualquer ônus para o Estado. “Estamos apenas cobrando que seja cumprido algo que foi pago e acertado anteriormente. Conversamos com os envolvidos e executamos conforme o que foi previsto à época", destacou.

Expectativa

Carla Rodrigues cursa o 6º período de Engenharia de Produção na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e foi aluna do Colégio Amazonense Dom Pedro II. Ela cursou o idioma intensivamente no 1º e 2º anos do Ensino Médio, após ser selecionada por ter boas notas em Português e Matemática. A universitária conta que agora sente que está colhendo os frutos de toda a sua dedicação.

“A gente passou quase dois anos à míngua, sem ter notícia nenhuma, até que aconteceu agora. Lá, nós vamos ter duas semanas de aula para fazer o teste de proficiência e ter o certificado. A gente sente que finalmente nossos esforços vão ser recompensados, porque desde que fomos selecionados para o curso foi uma oportunidade ímpar, que a gente não imaginava. Depois ter estudado tanto e ter passado por tantas peneiras, finalmente ter essa recompensa é muito gratificante”, diz.

Daniel Vilhena, que estudou na Escola Estadual Brigadeiro Camarão, estuda atualmente o 6º período de Turismo na UEA e também embarca para o Canadá na sexta. Ele espera voltar com uma bagagem cultural maior.

“Considero não só uma forma de ser recompensado, gratificado, mas também uma forma de conhecer o oposto, outra realidade. Isso é muito interessante para a gente, principalmente porque estamos nos formando como indivíduos, a gente ainda não está completo, estamos começando nossa trajetória profissional. Espero voltar com uma nova perspectiva de mundo por conhecer outro país, outra cultura, e isso vai voltar comigo”, afirma.

*Com informações da assessoria