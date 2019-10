CDPM 2 tem novo escritório administrativo construído por reeducandos

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Embrasil Serviços, inaugurou um novo escritório exclusivo para atendimento administrativo do setor de projetos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), localizado no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

O espaço possui 40 metros quadrados e foi construído pelos próprios reeducandos da unidade. A obra durou em torno de 20 dias e contou com a mão de obra de 15 apenados que já tinham conhecimentos de elétrica, alvenaria e hidráulica e/ou participaram do projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”.

Segundo o diretor do CDPM 2, Lucas Maceda, a sala abrigará os profissionais responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de projetos da unidade prisional. “A segregação deles de outros setores, mantendo-os de forma independente, contribui para que sejam inspirados e tenham espaço para trabalhar, deixando mais profissional nossa seleção e a manutenção dos reeducandos que exercem trabalho na unidade”, comentou.

Trabalhando a Liberdade

Trata-se de uma iniciativa criada pela Seap na qual os reeducandos têm acesso a vários cursos de capacitação dentro das unidades prisionais. Após a qualificação, os internos estão aptos a participar do projeto de remição da pena pelo trabalho. A cada três dias trabalhados, o interno reduz um dia de sua pena.





*Com informações da assessoria