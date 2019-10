Policlínica realiza evento em alusão ao Outubro Rosa em Manaus

Manaus- Servidores e usuários da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho participarão de ações voltadas para o combate ao câncer de mama, durante programação do Outubro Rosa, que acontecerá nesta quarta-feira (23), no auditório da unidade.

Durante todo o dia, os participantes assistirão palestras sobre a importância do autocuidados e da prevenção ao câncer de mama, além de sessões de beleza, ginástica laboral e massoterapia.

Para a diretora da unidade, Maximina Malagueta, o evento é um momento de muita importância para falar sobre a prevenção e tratamento aos funcionários da unidade.

“Estamos realizando constantes campanhas para a população em geral, de prevenção de doenças, de cuidados com a saúde, mas também é importante focar nos servidores da policlínica, nos profissionais que estão aqui todos dos dias atendendo a população”, comentou.

Homenagem aos servidores

Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, a unidade preparou um momento para agradecer e presentear alguns servidores com homenagens e brindes que serão entregue durante o encerramento da programação do Outubro Rosa.





*Com informações da assessoria