Hemoam convoca doadores antes do feriado prolongado

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) convoca com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque, que está em níveis críticos.

Com demandas diárias de transfusão de sangue, o Hemoam acende o alerta de convocação para os doadores comparecerem à instituição antes do feriado, quando habitualmente há uma queda nas doações.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, Chapada, região centro-sul da capital; ou na unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

*Com informações da assessoria