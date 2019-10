Vídeo: vai ao Boi Manaus 2019? Saiba o que levar e o que é proibido

Manaus- Visando a maior segurança do público que prestigiará a 22ª edição do Boi Manaus, que este ano acontece nos dias (23) e (24) de outubro, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulga normas a serem adotadas durante os dois dias de festa, que integra a programação do aniversario de 350 anos da capital.

A medida cumpre as regras da portaria n° 001/2014, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/AM), que regula a realização de grandes eventos no Estado. O Boi Manaus contará com equipes de segurança que farão identificação e controle do público. A entrada é gratuita e menores de 12 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Objetos que, de alguma forma ameacem o público presente no evento, como armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas e materiais cortantes ou perfurantes estão proibidos de adentrar no Boi Manaus 2019, assim como não será permitida a entrada de guarda-chuvas com hastes metálicas, tubos de bandeiras, tubos em aerossol (como desodorantes), seringas, capacetes, skates, extintores, entre outros.

Não será permitida, ainda, a entrada de cadeiras ou bancos, pois são considerados materiais contundentes. A entrada de garrafas ou quaisquer objetos de vidro também não será permitida, sendo liberada somente a entrada de bebidas em itens de plástico em quantidade limitada para uso pessoal. Os objetos proibidos serão retidos na entrada, sem devolução.

Para garantir a segurança do público, haverá apoio dos bombeiros militares e civis, da Polícia Militar, Guarda Municipal e segurança particular. Para mais informações sobre o Boi Manaus 2019, basta acessar o portal Viva Manaus, pelo link: https://vivamanaus.com/boimanaus2019/.

Confira abaixo a lista de objetos proibidos, segundo a Portaria de Grandes Eventos do Estado:

· Armas de fogo

· Armas de arremesso

· Armas brancas

· Armas destinadas a projetar substâncias tóxicas, asfixiantes e corrosivas

· Materiais contundentes ou perfurocontundentes, cortantes ou perfurantes

· Guarda-chuvas com hastes metálicas

· Tubos de bandeiras em material contundente

· Substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos

· Tubos em aerossol contendo quaisquer substâncias

· Garrafas, copos, pratos, e quaisquer outros materiais de vidro e alumínio

· Dardos

· Martelos

· Seringas

· Extintores

· Capacetes

· Quaisquer materiais que venham ameaçar a segurança do público presente

