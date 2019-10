Famílias, vítimas de incêndio no educandos, recebem donativos

Manaus - Cinquenta e quatro famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos receberam kits de donativos distribuídos pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, nesta terça-feira (22), na Agência de Desenvolvimento Local (ADL/Cajual), localizada no Morro da Liberdade, zona Sul.

Segundo a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Mônica Santaella, a entrega é mais um suporte às famílias. “Essa foi uma ação proposta pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. Dividimos em grupos menores para trabalharmos da melhor forma com cada um deles, além de agilizar o trabalho e proporcionar uma mobilidade maior para as famílias", pontuou Santaella.

Cada família recebeu um kit contendo cama, fogão, colchão (solteiro e casal), rede, travesseiros e lençóis (solteiro e casal). O cronograma de distribuição seguirá até o mês de novembro e é coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

"É importante lembrar que, desde dezembro do ano passado, quando houve o incêndio, o Executivo municipal vem assistindo as famílias. Um trabalho realizado na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, onde todas as secretarias vêm trabalhando de forma integrada, junto com nossos parceiros que abraçam a causa, tendo um olhar de acolhimento para com as famílias", destacou a titular da Semasc, Conceição Sampaio.

Atualmente, a entrega dos kits contempla as 539 famílias que ainda estão inseridas no benefício do auxílio-aluguel, no valor de R$ 300 da Prefeitura de Manaus. Todos os itens foram comprados pela prefeitura com exceção dos fogões, que foram adquiridos por meio de doação do Instituto C&A.

As distribuições são divididas por localidade, para facilitar o acesso das famílias. Todas serão notificadas por meio do número de contato telefônico, para o comparecimento na data que serão convocadas a receber os donativos.

Dona Ivanete Barbosa, 58 anos, perdeu a casa no incêndio e atualmente recebe o benefício do auxílio-aluguel da prefeitura. Hoje, ela saiu muito contente com o que recebeu. “Tudo o que prometeram veio para nossas mãos, agradecemos muito a prefeitura por tudo, eu sempre estive confiante de que iria receber”, contou.

*Com informações da assessoria