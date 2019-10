Constantes apagões causam protestos de moradores em Carauari

Um protesto realizado, na manhã desta terça-feira (22), em frente à sede da Amazonas Energia e na Câmara de Vereadores de Carauari, reuniu uma multidão de consumidores que exigiam providências contra apagões e o fim da cobrança ilegal de tarifas de luz por parte da concessionária em Carauari, no Alto Juruá.

De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, vereador José Aiton Siqueira (PRP), a população não está com seus direitos garantidos. “A Amazonas Energia mais uma vez atenta contra os direitos do consumidor amazonense, sem qualquer aviso, notificação e justificativa plausível”.

A empresa, segundo o parlamentar, emitiu as faturas de energia com 44 dias de consumo. “Essa cobrança pegou todos os consumidores de surpresa, a população de Carauari inteira está indignada e por isso se manifestou em protesto, as faturas foram emitidas com uma defasagem de 45 dias”.

O vereador defende uma medida protetiva urgente em favor dos consumidores considerando que uma grande parcela de usuários não terá condições de pagar suas tarifas, podendo ter seu fornecimento de energia interrompido.

“As faturas foram majoradas de forma inesperada em percentuais que variam de 80 a mais de 100%”, diz José Airton, apelando para que a cobrança das faturas seja suspensa e sejam emitidas novas faturas. Além disso, ele sugere que o ajuste do calendário de leitura ocorra de forma gradual, estabelecendo o prazo máximo de 33 dias como determina a legislação pertinente à questão.

Resposta

O Portal Em Tempo procurou a concessionária Amazonas Energia e aguarda posicionamento da empresa a respeito das reinvindicações da população de Carauari. Assim que a concessionária emitir resposta com os questionamentos feitos, a matéria será atualizada.