Jovem morre durante colisão entre carro e moto, em Manaus

Manaus - Um jovem morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na madrugada desta quarta-feira (23), na rua Nelson Mandela com a Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve com uma guarnição no local, o acidente aconteceu por volta das 3h. Devido a colisão, os ocupantes da moto foram arremessados na via.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local | Foto: Josemar Antunes

Matheus Gonçalves Colares, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima sofreu várias fraturas pelo corpo.

O outro jovem, identificado apenas como Roberth Brayan, de 23 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

O condutor do carro informou à polícia que a moto estava em alta velocidade | Foto: Josemar Antunes

O condutor do veículo Siena, de cor vermelha, Mário Jorge da Silva, de 75 anos, afirmou aos policiais militares que a moto, modelo Honda/XR 300, de cor preta, conduzida por Riberth Bryan, estava em alta velocidade.

Após os trabalhos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a moto foi entregue ao tio de Matheus Gonçalves.

O corpo de Matheus foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP).