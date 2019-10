Mais de 40 organizações concorrem ao edital do Manaus Solidária

Manaus- A Prefeitura de Manaus divulgou o resultado preliminar do 2º Edital de Fomento, do Fundo Manaus Solidária, na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (21). A publicação traz as 44 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que preencheram os pré-requisitos desta fase e seguem aptas a desenvolver projetos de até R$ 190 mil, cada. Participaram do 2º Edital de Fomento, no valor global de R$ 6 milhões, 79 organizações sociais.



De acordo com o edital, o período para interposição de recursos começa nesta terça-feira (22), e segue até o dia (29) de outubro. A análise dos recursos será feita de 30 de outubro a 4 de novembro, com o resultado definitivo a ser publicado no dia 6 de novembro no DOM. Concorrem ao Edital de Fomento organizações sociais que apresentaram projetos nas áreas de capacitação e geração de renda, promoção da inclusão social e defesa de direitos humanos no âmbito do município de Manaus.

A comissão de análise dos projetos submetidos ao edital é composta por servidores do Fundo Manaus Solidária e servidores das secretarias municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Para a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, é indiscutível o valor que as organizações têm para a sociedade, especialmente porque atuam em complementação às ações e projetos executados pelo poder público, portanto, fazer com que elas tenham mais e melhores condições de auxiliar as pessoas em situação de risco social é uma das missões mais significativas do Manaus Solidária.

“É uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto e um grande desejo meu que mais pessoas em situação de risco social sejam beneficiadas. As organizações sociais precisam do nosso auxílio, assim como nós precisamos que elas tenham condições de atuar da melhor forma possível em complementação às atividades que o poder público já executa em Manaus. Desejo sucesso a todas as OCSs que seguem no nosso edital e agradeço a todas que participaram conosco em todo esse processo”, afirmou a primeira-dama.

Edital

Este é o segundo edital de fomento realizado pelo Manaus Solidária. O primeiro foi lançado no final do ano passado, com o valor global de R$ 5,7 milhões, contemplou 31 projetos com o valor máximo de R$ 180 mil cada um e beneficiou mais de seis mil pessoas. Mais informações estão disponíveis no site www.manaussolidaria.org.