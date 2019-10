Vídeo: urbanização da cidade de Manaus do passado ao presente

Parte da história da cidade é mantida pelas construções antigas do período colonial | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - A cidade que completa 350 anos neste dia 24 abriga mais de dois milhões de habitantes, um dos desafios do presente é abrigar num espaço geográfico dinâmico e embalado pela natureza.

Moradias antigas

No centro da cidade, a Manaus do presente guarda verdadeiros tesouros do passado com suas construções em estilo colonial. As ruas com chão de pedras, originais do tempo áureo da borracha, período importante na história da cidade.

Casas antigas com três janelas são possíveis encontrar em meio às novas e modernas construções. Casas nas alturas por causa da vazante do Rio Negro, expõe a arquitetura das palafitas e barragens para barcos atracarem durante a cheia.

Manaus de hoje

Muitos prédios surgiram ao longo do tempo dando um ar de modernidade e mostrando que Manaus cresceu e promete crescer muito mais. Shoppings centers luxuosos, viadutos que cortam a cidade, prédios suntuosos que rasgam o céu da cidade são apenas algumas das mudanças sofridas da Manaus em seus 350 anos de história.

Assista à reportagem especial da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira